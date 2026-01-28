Entra in casa della ex e accoltella alla schiena il nuovo compagno Bloccato mentre scappa dal balcone

Un uomo è entrato nell’appartamento della sua ex e ha accoltellato alla schiena il nuovo compagno. La scena si è svolta in fretta: l’aggressore ha afferrato un coltello da cucina e l’ha infilzato, poi ha cercato di scappare dal balcone, ma è stato bloccato. La polizia è arrivata sul posto poco dopo, ma l’aggressore è stato già fermato. La vittima è stata portata in ospedale, le sue condizioni sono serie.

Inizialmente era riuscito a fare perdere le proprie tracce, ma poi è stato rintracciato. Ha tentato la fuga dal terrazzo dei vicini, ma senza successo È riuscito a entrare a casa della sua ex, ha afferrato un grosso coltello da cucina, lo ha piantato nella schiena del nuovo compagno e poi è scappato. Così un cinquantenne di Napoli ha reagito alla fine della sua relazione. Dopo una latitanza durata un mese, è stato arrestato al termine di una rocambolesca fuga dal balcone. L'aggressione è avvenuta la notte di Natale. Secondo quanto ricostruito, è riuscito a entrare a casa della sua ex compagna e quando ha visto il nuovo fidanzato è scattata l'aggressione.🔗 Leggi su Today.it

Un uomo di 50 anni è stato fermato dai Carabinieri di Napoli Marianella con l’accusa di aver accoltellato alla schiena il nuovo compagno dell’ex.

La polizia ha arrestato dopo un mese un uomo che aveva fatto irruzione a casa della sua ex durante la notte di Natale.

Entra in casa della ex a Natale e accoltella il compagno, fermato dopo un meseSi era introdotto furtivamente a casa della ex la notte di Natale e, quando ha visto il nuovo compagno della donna, lo ha ferito alla schiena con un coltello di 32 centimetri trovato nel lavello, prim ... ansa.it

