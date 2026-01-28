entra in casa della ex a natale e accoltella il compagno fermato dopo un mese

La polizia ha arrestato dopo un mese un uomo che aveva fatto irruzione a casa della sua ex durante la notte di Natale. L’uomo ha accoltellato il nuovo compagno della donna alla schiena con un coltello di 32 centimetri, che aveva trovato nel lavello. Dopo l’aggressione, è scappato e si è nascosto, ma è stato finalmente catturato ieri.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si era introdotto furtivamente a casa della ex la notte di Natale e, quando ha visto il nuovo compagno della donna, lo ha ferito alla schiena con un coltello di 32 centimetri trovato nel lavello, prima di fuggire e far perdere le tracce per un mese. È successo nel quartiere Piscinola di Napoli, dove i carabinieri della stazione di Napoli-Marianella hanno sottoposto a fermo l’uomo, un 50enne, che nel frattempo era tornato in zona. I militari dell’ arma e la Procura di Napoli (IV sezione, coordinata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone) – che ora gli contestano il tentato omicidio aggravato – lo hanno individuato a casa: il 50enne ha tentato di fuggire sui balconi dei vicini ma è stato inseguito, bloccato e sottoposto a un provvedimento di fermo poi convalidato dal gip che ha disposto per lui la misura cautelare del carcere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Un uomo di 50 anni è stato fermato dai Carabinieri di Napoli Marianella con l’accusa di aver accoltellato alla schiena il nuovo compagno dell’ex.

