Enpam al fianco dei medici calabresi | contributi e sussidi per case e studi danneggiati

L’Enpam interviene per aiutare i medici calabresi colpiti dal maltempo. L’ente di previdenza ha annunciato contributi e sussidi per chi ha subito danni alle case e agli studi a causa del ciclone Harry. La regione si prepara a ricevere aiuti concreti per far fronte a questa emergenza.

L'Enpam, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri, scende in campo a sostegno dei medici calabresi danneggiati dal recente maltempo che ha colpito Calabria, Sicilia e Sardegna con il ciclone Harry. Dopo la deliberazione dello stato di emergenza da parte del.

