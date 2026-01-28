Una valanga enorme ha travolto il villaggio di Sanamarg, nel Jammu e Kashmir. Le immagini sono impressionanti: case sepolte dalla neve, alberi abbattuti e un silenzio inquietante che avvolge il paesaggio. Le autorità stanno cercando di capire quanti siano i dispersi e se ci siano feriti o vittime. La zona è isolata, e le squadre di soccorso stanno lavorando senza sosta per raggiungere le persone rimaste sotto la neve.

Una enorme valanga ha travolto il villaggio di Sanamarg, località turistica nello stato indiano del Jammu e Kashmir. La neve ha seppellito le abitazioni, come si vede da alcune immagini registrate da una telecamera di sorveglianza. Le autorità locali, nonostante la portata dell'evento, hanno riportato che al momento non si registrano feriti né morti.

© Ilfattoquotidiano.it - Enorme valanga seppellisce il villaggio di una località turistica: le impressionanti immagini

