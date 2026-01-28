Enfants Riches Déprimés apre il suo primo negozio a New York, precisamente a TriBeCa. Il brand, conosciuto per il suo stile dark e artistico, si prepara a fare un passo importante nel mondo della moda. La scelta di TriBeCa, uno dei quartieri più cool e alternativi della città, non è casuale. Ora il marchio potrà mostrare da vicino le sue creazioni a un pubblico internazionale e consolidare la sua presenza nel fashion underground.

Il brand più dark, arty e concettuale del fashion underground sta per fare una mossa molto importante: Enfants Riches Déprimés apre il suo primo store a New York, e non poteva che scegliere TriBeCa. Segna la data: maggio 2026, 155 Franklin Street, quasi 600 metri quadri di pura ossessione estetica firmata Henri Alexander Levy. Enfants Riches Déprimés apre il suo primo flagship a New York: TriBeCa scelta come nuova base. Per chi vive sotto una pietra (o non frequenta abbastanza Tumblr): ERD è uno di quei marchi che non fanno solo vestiti, ma costruiscono un universo. Nato nel 2012 come progetto artistico borderline, nel tempo è diventato una vera e propria religione fashion, amata da musicisti, attori, stylist e insider che odiano tutto ciò che è troppo mainstream. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Enfants Riches Déprimés apre il suo primo flagship a New York (e ovviamente è a TriBeCa)

Approfondimenti su Enfants Riches Déprimés

Jonathan Anderson inaugura il suo primo flagship a Londra, un luogo che va oltre lo shopping tradizionale.

Langosteria ha inaugurato il suo primo bar a Milano, situato in zona Montenapoleone, nel novembre scorso.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Enfants Riches Déprimés

Argomenti discussi: Le scarpe di moda ora sono le mary jane pumps.