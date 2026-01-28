Emozioni comportamenti e contesti educativi | ad Avellino il convegno sul ruolo della scuola e della comunità educativa
Lunedì 3 febbraio, l’ex carcere borbonico di Avellino diventa il palcoscenico di un incontro dedicato alla scuola e alla comunità educativa. Alle 10.30, insegnanti, educatori e esperti si riuniscono per discutere di emozioni, comportamenti e come i contesti scolastici possono influenzare i giovani. L’obiettivo è capire meglio come creare ambienti più sereni e stimolanti per i ragazzi.
Avellino, 28 gennaio 2026 – Lunedì 3 febbraio 2026, alle ore 10.30, la Sala Blu del Carcere Borbonico di Avellino ospiterà il convegno dal titolo "Emozioni, comportamenti e contesti educativi". Un incontro dedicato alla riflessione sul ruolo cruciale della scuola e della comunità educativa nella.
