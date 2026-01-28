Lunedì 3 febbraio, l’ex carcere borbonico di Avellino diventa il palcoscenico di un incontro dedicato alla scuola e alla comunità educativa. Alle 10.30, insegnanti, educatori e esperti si riuniscono per discutere di emozioni, comportamenti e come i contesti scolastici possono influenzare i giovani. L’obiettivo è capire meglio come creare ambienti più sereni e stimolanti per i ragazzi.

Avellino, 28 gennaio 2026 – Lunedì 3 febbraio 2026, alle ore 10.30, la Sala Blu del Carcere Borbonico di Avellino ospiterà il convegno dal titolo “Emozioni, comportamenti e contesti educativi”. Un incontro dedicato alla riflessione sul ruolo cruciale della scuola e della comunità educativa nella.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su Avellino Convegno

Domani, 27 gennaio, si celebra la Giornata della memoria con un convegno presso il caffè solidale Hope ad Avellino, a partire dalle 17.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Avellino Convegno

Argomenti discussi: Emozioni, comportamenti e contesti educativi: ad Avellino il convegno sul ruolo della scuola e della comunità educativa; Emozioni, comportamenti e contesti educativi: ad Avellino un convegno per interrogarsi sul ruolo della scuola e della comunità.; Oltre il confine del metal detector, percorsi di prevenzione con personale sanitario e Polizia di Stato: l’importanza di promuovere l’Educazione emotiva e l’Educazione alla legalità; Dopo l’omicidio a scuola a La Spezia, il Marconi rilancia: educare alle emozioni per fermare la violenza.

Emozioni, comportamenti e contesti educativi: ad Avellino un convegno per interrogarsi sul ruolo della scuola e della comunità.AVELLINO- Si terrà lunedì 3 febbraio 2026, alle ore 10.30, presso la Sala Blu del Carcere Borbonico di Avellino, il convegno dal titolo Emozioni, comportamenti e contesti educativi, un’importante oc ... irpinianews.it

Descrizione Il gioco libero è fondamentale per lo sviluppo dei bambini, ma giocare insieme ai genitori può rivelarsi uno strumento ancora più potente: aiuta i più piccoli a gestire emozioni, ansie e comportamenti complessi, rafforzando resilienza, autocontrollo - facebook.com facebook