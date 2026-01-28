Emergenza maltempo Meloni | Oggi in Sicilia per ribadire la vicinanza dello Stato – Il video

Questa mattina, Giorgia Meloni è arrivata in Sicilia per visitare le zone colpite dall’eccezionale maltempo. La premier ha incontrato i residenti e i soccorritori, cercando di rassicurare chi sta affrontando le conseguenze della tempesta. Meloni ha ribadito che lo Stato è al fianco della popolazione e ha promesso sostegno immediato. La visita si inserisce in un quadro di interventi già avviati per aiutare le zone più colpite dalla crisi.

(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2026 "Oggi sono stata in Sicilia, nei territori duramente colpiti dall'eccezionale ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha interessato anche la Sardegna e la Calabria. Ho voluto essere presente per seguire da vicino la situazione, incontrare le istituzioni locali e ribadire la vicinanza dello Stato alle comunità che stanno affrontando momenti difficili". Lo dice la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Sicilia. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.

