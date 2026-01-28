Emergenza 118 il sindacato Fmt scrive all' Asp | carenza di personale insostenibile

La Federazione Medici Territoriali ha scritto all’Asp per segnalare che la carenza di personale nel servizio di emergenza 118 è ormai insostenibile. Medici e cittadini sono in difficoltà, e la situazione rischia di peggiorare se non si interviene subito. Il sindacato denuncia ritardi e mancanze che mettono a rischio le persone in emergenza. Emanuele Cosentino, dirigente del sindacato, spiega che l’emergenza territoriale ha raggiunto livelli critici e che serve un intervento rapido per evitare conseguenze più gravi.

La Federazione Medici Territoriali (Fmt) ha inviato un documento all'Azienda sanitaria provinciale denunciando il grave stato di emergenza del 118, le ricadute su medici e cittadiniA fare un quadro della situazione è il dirigente del sindacato Fmt, Emanuele Cosentino: "L'emergenza territoriale

