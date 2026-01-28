Elicottero ultraleggero precipita a Benevento | un morto e un ferito grave

Un elicottero ultraleggero si è schiantato ieri pomeriggio a Benevento, in contrada Olivola. L’incidente è costato la vita a un uomo e ha lasciato un’altra persona gravemente ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare molto per salvare il pilota deceduto. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

Tragico incidente nel pomeriggio di ieri in contrada Olivola, nell’area del campo di aviazione di Benevento. Un elicottero ultraleggero è precipitato durante il volo: una persona ha perso la vita, mentre il pilota è ricoverato in ospedale in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri nei pressi dell’Aeroclub “Gabireli”, in contrada Olivola, a Benevento. Per cause ancora in fase di accertamento, un elicottero ultraleggero è precipitato al suolo mentre era in volo nella zona del campo di aviazione. A bordo del velivolo si trovavano due persone. La vittima è il passeggero, un uomo di 76 anni residente in provincia di Benevento, deceduto sul colpo a seguito del violento impatto. 🔗 Leggi su 2anews.it

