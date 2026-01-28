Torna a circolare sui social il video di Fabrizio Corona che si scontra con un reporter di Fanpage. Il confronto risale a circa un anno fa, ma ora ha ripreso a far parlare di sé. Corona si scaglia contro le inchieste considerate finte e contro la linea della destra, alimentando le discussioni online. Il video mostra ancora una volta il suo stile diretto e senza filtri, che divide pubblico e commentatori.

Certi video sono come gli amori di Venditti: fanno dei giri immensi e poi ritornano. Come il video di Fabrizio Corona di un anno fa, che tiene di nuovo banco dopo la dichiarazione di guerra del re dei paparazzi a Mediaset. Per un curioso effetto nostalgia, il bando imposto ai suoi video su tutto ciò che riguarda Alfonso Signorini. Ma sui social in queste ore più che la querelle tra il re dei paparazzi e il gruppo editoriale privato più grande d’Italia è un feroce faccia a faccia tra lo stesso Corona e un giornalista di Fanpage. Lo scontro tra i due è avvenuto a Sanremo, in occasione della presentazione di un evento promozionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Effetto Signorini, torna virale lo scontro di Corona col reporter di Fanpage: “Capaci solo di inchieste finte contro la destra” (video)

Approfondimenti su Corona Scontro

Un video del 2013 di Fabrizio Corona che parlava di favori sessuali in tv torna virale, riaccendendo il dibattito sul consenso e gli abusi nel mondo dello spettacolo.

Alfonso Signorini ha scelto di chiudere temporaneamente il suo account Instagram, suscitando curiosità tra gli utenti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Corona Scontro

Argomenti discussi: Fabrizio Corona: i guadagni choc di Falsissimo e il possibile sbarco in TV, Anna Pettinelli chiede il parere di un legale.

Ecco il testo del provvedimento con cui il giudice ha accolto il ricorso di Signorini contro Corona: PER QUESTI MOTIVI i. letti gli aa. 700 e 669 octies cpc, accoglie il ricorso proposto da SIGNORINI ALFONSO; ii. per l’effetto: a. ordina al resistente CORONA FAB - facebook.com facebook

Ecco il testo del provvedimento con cui il giudice ha accolto il ricorso di Signorini contro Corona: PER QUESTI MOTIVI i. letti gli aa. 700 e 669 octies cpc, accoglie il ricorso proposto da SIGNORINI ALFONSO; ii. per l'effetto: a. ordina al resistente CORONA FAB x.com