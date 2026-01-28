Effetto Falkensteiner solo se si tiene il passo

Con l’arrivo del gruppo Falkensteiner a Cesenatico si riaccende la discussione sul futuro del turismo nella riviera. La costruzione di un nuovo albergo a cinque stelle, nel quartiere di Ponente, provoca reazioni tra operatori e residenti. Molti temono che questa nuova struttura possa cambiare troppo il volto della zona, che da anni si affida a un modello economico ormai datato. L’obiettivo del gruppo è puntare su un’offerta di lusso, ma non tutti sono convinti che questa scelta porterà benefici duraturi. La sfida sarà mantenere il passo tra

Con l'arrivo del gruppo Falkensteiner a Cesenatico, che realizzerà un nuovo albergo a 5 stelle nella zona di Ponente, in riviera si scaldano i motori per il futuro di un settore economico che, per molti aspetti, dagli anni Sessanta a oggi ha vissuto di rendita, cioè del lavoro dei 'padri del turismo'. L'argomento è al centro delle attenzioni e rappresenta uno dei temi più discussi anche fra le forze politiche e le associazioni di categoria. Le opinioni sono diverse ed in questo momento di transizione fra il vecchio e il nuovo, tanti si interrogano su quanto influirà l'arrivo di uno dei più importanti gruppi in una delle zone da riqualificare radicalmente.

