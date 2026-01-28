Ecuador raids leftist politicians’ homes over alleged Venezuela campaign funds

La polizia ecuadoregna ha fatto irruzioni nelle case di alcuni politici legati all'ex presidente Rafael Correa. Le autorità stanno indagando su presunti finanziamenti venezuelani destinati a una campagna politica. Le operazioni sono state condotte mercoledì, nel tentativo di fare chiarezza su eventuali irregolarità. Nessuno dei coinvolti ha ancora commentato pubblicamente.

The raids targeted presidential candidate Luisa Gonzalez and other members of the Citizens' Revolution party as part of a probe into alleged organized crime and money laundering, the prosecutor's office said. • Prosecutors allege cash from Venezuela was used to finance the campaign, without providing further details. • President Daniel Noboa recently said money linked to ousted Venezuelan President Nicolas Maduro entered Ecuador through local party campaign financing. The Venezuelan government did not immediately respond to a request for comment.

