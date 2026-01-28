Ecco il mio disco borghese Il Lunedì di Tutti Fenomeni | l’illusione di cambiare e la resa totale alla routine

Lunedì, il nuovo disco di Tutti Fenomeni, ha fatto parlare di sé tra gli appassionati di musica. L’artista si diverte a mescolare momenti di riflessione con battute leggere, lasciando il pubblico incerto se stia scherzando o dicendo cose serie. La sua musica racconta l’illusione di cambiare e la stretta alla routine, senza troppi fronzoli. Un modo diretto e senza filtri di parlare di ciò che tutti viviamo ogni giorno.

Tutti Fenomeni può dirti una cosa profonda e sabotarla subito con una battuta scema, lasciandoti nel dubbio se sia lucidissimo o se ti stia prendendo in giro – forse entrambe le cose. Si presenta con un cerotto sul naso, di quelli per non russare. Interviste soporifere? “Ce l’avevo in tasca, mi spiaceva buttarlo”, dice. Maschera minima sul sorriso sornione e nessuna intenzione di redimersi del tutto. Al secolo Giorgio Quarzo Guarascio, romano del 1996, ha trasformato il nonsense in metodo, mescolando catechismo e meme, poesia e slogan, Freud, Pasolini e pallone. Sarcastico per difesa preventiva, poi all’improvviso vulnerabile, come se gli fosse scappata una verità sotto i baffi dell’ironia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Tutti Fenomeni presenta il suo nuovo album, Lunedì, prodotto da Giorgio Poi.

