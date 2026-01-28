E POI NON RIMASE NESSUNO | un titolo controverso

E poi non rimase nessuno: il nuovo caso che sta facendo discutere il mondo letterario. Un romanzo che ha diviso i lettori tra chi lo definisce un capolavoro e chi invece critica alcune scelte narrative. La storia sta facendo parlare di sé, attirando l’attenzione di appassionati e critici, pronti a discutere sulla sua efficacia e sul modo in cui si collega alle opere dei grandi autori del passato.

Non sono una grande amante dei romanzi gialli, ma ci sono due autori che, negli anni, sono riusciti con ogni loro libro a farmi ricredere ed appassionare incredibilmente al genere: sto ovviamente parlando dei giganti Sir Arthur Conan Doyle e Agatha Christie. In onore del cinquantesimo anno dalla sua scomparsa, che ricorre proprio questo gennaio, soffermiamoci su Christie e, nello specifico, un suo romanzo che, a mio avviso, supera per grandezza a mani basse tutti gli altri. Vorrei poter dire il titolo del romanzo, ma la situazione è controversa e complicata. Potremmo scegliere di chiamarlo con il suo originale titolo inglese, Ten Little Niggers, o con il nuovo titolo italiano scelto dalla casa editrice Mondadori per ripubblicare l'opera nel 2025, E poi non rimase nessuno.

