E' lite sul nuovo simbolo lanciato dal generale Vannacci Giubilei | Logo simile al nostro si genera confusione

La polemica tra Francesco Giubilei e il generale Roberto Vannacci si accende sulla questione del nuovo simbolo politico presentato da Vannacci. Giubilei accusa il logo di essere troppo simile al suo, sostenendo che questa somiglianza possa generare confusione tra gli elettori. La discussione si fa sempre più accesa, mentre entrambi cercano di difendere la propria posizione.

“A fronte delle numerosissime segnalazioni ricevute facciamo presente che l'associazione Nazione Futura e l'omonima rivista nulla hanno a che fare con il nuovo soggetto lanciato” Si registra una polemica tra il cesenate Francesco Giubilei e il generale Roberto Vannacci, l'oggetto del contendere è il logo della nuova creatura politica lanciata da Vannacci. Da tempo si vocifera della fuoriuscita del generale dalla Lega e come riporta Today è stato depositato dallo stesso Vannacci il simbolo di ‘Futuro Nazionale’. E' scaturita questa lite all'interno della destra in quanto Francesco Giubilei, presidente di Nazione Futura e spesso volto televisivo del campo conservatore, ha lamentato la somiglianza tra i due simboli.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Approfondimenti su Vannacci Giubilei

Roberto Vannacci ha già fatto discutere.

Roberto Vannacci si trova al centro di una nuova polemica dopo che Nazione Futura di Giubilei ha criticato il suo marchio “Futuro Nazionale”.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Vannacci Giubilei

Salvini avverte Vannacci: «Fuori dalla Lega il nulla». Su Robinson è lite con Tajani x.com

Vannacci si prepara a salutare la Lega e per proporre una sua lista alle prossime elezioni politiche Il generale assicura di no, ma il nuovo marchio sembra più di un indizio: https://fanpa.ge/ONiSr - facebook.com facebook