E' lite sul nuovo simbolo lanciato dal generale Vannacci Giubilei | Logo simile al nostro si genera confusione

La polemica tra il generale Roberto Vannacci e il cesenate Francesco Giubilei si fa più accesa. Il punto della discordia è il nuovo simbolo politico presentato da Vannacci, che secondo Giubilei assomiglierebbe troppo a un logo già esistente, creando confusione tra gli elettori. La discussione si sposta sui dettagli del disegno, mentre entrambi restano fermi sulle proprie posizioni.

“A fronte delle numerosissime segnalazioni ricevute facciamo presente che l'associazione Nazione Futura e l'omonima rivista nulla hanno a che fare con il nuovo soggetto lanciato” Si registra una polemica tra il cesenate Francesco Giubilei e il generale Roberto Vannacci, l'oggetto del contendere è il logo della nuova creatura politica lanciata da Vannacci. Da tempo si vocifera della fuoriuscita del generale dalla Lega e come riporta Today è stato depositato dallo stesso Vannacci il simbolo di ‘Futuro Nazionale’. E' scaturita questa lite all'interno della destra in quanto Francesco Giubilei, presidente di Nazione Futura e spesso volto televisivo del campo conservatore, ha lamentato la somiglianza tra i due simboli.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Roberto Vannacci ha già fatto discutere.

