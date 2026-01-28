È la papera più clamorosa dell' anno? Pasticcio shock del portiere al 92'

Un errore incredibile del portiere dell’Al Shamal al 92’ ha cambiato le sorti della partita. La sua papera ha regalato ai rivali una vittoria insperata nei play-off della QSL Cup in Qatar. È la scena che tutti ricorderanno di questa stagione.

Una papera clamorosa del portiere dell’Al Shamal al 92’ ha deciso la sfida dei play-off della QSL Cup in Qatar. Con il match bloccato sullo 0-0, una respinta sbagliata di Oumar Barry ha trasformato un calcio di punizione innocuo in un incredibile autogol, regalando all’Al Shahania la vittoria per 1-0 e la qualificazione ai quarti di finale (X@GoalsXtra). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - È la papera più clamorosa dell'anno? Pasticcio shock del portiere al 92' Approfondimenti su Al Shamal QSL Cup La papera dell'anno è di Fofana: il portiere la "para" di petto, ma poi... ATP Finals, papera clamorosa di Sinner: gelo tra i tifosi Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Al Shamal QSL Cup Argomenti discussi: A MENTE FREDDA: Datemi una papera del portiere e vincerò la partita; Teresa Saponangelo: Il teatro ti insegna che bisogna avere più cura per gli altri; Amt, bagarre in aula, Terrile: Azienda lanciata dal grattacielo, il debito sfiora i 300 milioni; Papera Sommer contro il Pisa, Palmeri: Ma l’errore più grande è quello di…. Il falso mito delle papere che non producono eco: c’è una spiegazione scientificaIl mito delle papere che non producono eco nasce dalle infinite liste di fatti che nessuno conosce. Elenchi miscellanei di cose più o meno assurde, puntellate da quel E nessuno ne sa il perché che ... ilfattoquotidiano.it Buon pranzo della domenica....oggi posso dire proprio così Per le mie nipotine e l'uomo del monte il pasticcio di ragù di carne e besciamella, per mia figlia e me invece al radicchio di TV. Spazialiiiii - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.