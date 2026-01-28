È la papera più clamorosa dell' anno? Pasticcio shock del portiere al 92'

Un errore incredibile del portiere dell’Al Shamal al 92’ ha cambiato le sorti della partita. La sua papera ha regalato ai rivali una vittoria insperata nei play-off della QSL Cup in Qatar. È la scena che tutti ricorderanno di questa stagione.

Una papera clamorosa del portiere dell’Al Shamal al 92’ ha deciso la sfida dei play-off della QSL Cup in Qatar. Con il match bloccato sullo 0-0, una respinta sbagliata di Oumar Barry ha trasformato un calcio di punizione innocuo in un incredibile autogol, regalando all’Al Shahania la vittoria per 1-0 e la qualificazione ai quarti di finale (X@GoalsXtra). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

