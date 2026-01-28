È finita male per lo studente che ha lanciato un posacenere di 5 chili contro la polizia

Uno studente di 18 anni di Torino è stato condannato a otto mesi di carcere, con sospensione della pena, dopo aver lanciato un posacenere di oltre 5 chili contro gli agenti. L’episodio è avvenuto durante un’operazione di polizia in città, e il ragazzo non è riuscito a evitare la condanna.

Uno studente di 18 anni di Torino è stato condannato a 8 mesi di carcere, con sospensione condizionale della pena, per aver lanciato un posacenere di 5,6 chili contro la polizia. Il giovane era accusato di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale nel corso delle proteste del 14 novembre scorso nel capoluogo piemontese. Il 14 novembre era stato ribattezzato dai manifestanti "No Meloni day" per opporsi "al genocidio di Gaza e ai governi fossili". Quel venerdì migliaia di studenti di tutte le età, c'erano anche ragazzi delle scuole medie, si erano riuniti per sfilare per le vie di Torino. Il corteo era passato senza particolari problemi anche attraverso le Officine grandi riparazioni, dove ci sono gli uffici di Leonardo.🔗 Leggi su Today.it

Un giovane di 18 anni è stato condannato a otto mesi di carcere dopo aver lanciato un posacenere di oltre cinque chili contro gli agenti di polizia a Torino.

