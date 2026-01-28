Il cappello da baseball torna di moda sui red carpet. Dopo anni in cui era considerato più casual, ora viene rivisitato come accessorio di tendenza anche nelle occasioni più eleganti. Alcuni stilisti hanno portato il cappello da baseball tra le scelte di scena delle star, riscoprendo lo stile degli anni ’90 e primi 2000. La sua presenza si fa notare tra abiti sofisticati e look più casual, lasciando intendere che il cappello può essere anche chic. Una tendenza che potrebbe cambiare le regole tradizionali del dress code in occasione di eventi di alto livello

Il cappello da baseball ha un posto speciale nelle sacre stanze della storia della moda riservato allo stile da red carpet degli anni '90 e dei primi anni 2000. Il massimalismo degli anni '80 era svanito e il prestigio dell'abbigliamento casual non era mai stato così alto. Le celebrità non avevano “architetti dell'immagine” e vestirsi per le prime dipendeva in gran parte dal proprio istinto. Jeans e camicie di flanella senza pretese si affiancavano a blazer doppiopetto e camicie eleganti. Quei decenni sono stati caratterizzati da scelte di moda non calcolate e da un approccio laissez-faire ( GQ lo ha definito una volta “bistro vibes” ) allo stile da red carpet che oggi si vede raramente. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - È arrivato il momento di riportare il cappello da baseball sui red carpet

