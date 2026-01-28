Dutu e Parigi il Latina batte il Renate e si prende la finale

Il Latina ha vinto il match contro il Renate e si è assicurato il passaggio in finale. Le due squadre si sfideranno il 18 marzo e il 1° aprile per aggiudicarsi la coppa. La gara di ieri ha visto i biancazzurri mettere in campo grinta e determinazione, portando a casa un risultato importante. Ora la squadra si prepara alle prossime sfide con l’obiettivo di conquistare il secondo trofeo nella sua storia.

Il 18 marzo e il 1° aprile. Sono le date che dividono il Latina dalla sua seconda Coppa Italia nella storia. Avversario, quello che uscirà dalla partita tra Potenza e Ternana. Ma l'impresa è già straordinaria. Mai era possibile immaginare una finale in una stagione così complicata inizialmente e che adesso attende la definitiva svolta. Come già accaduto contro il Foggia, risultano decisivi, sull'1-1 tra Latina e Renate (botta e risposta Dutu - Bonetti nel primo tempo), Fasan e Riccardi. Il primo è un Mosè che ara le acque, il secondo non perdona. "I ragazzi si devono godere la serata”, dice Volpe, che ben sa di dover iniziare da domani a pensare a domenica prossima e alla trasferta di Monopoli in campionato.🔗 Leggi su Latinatoday.it

