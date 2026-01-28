Due sportelli aperti e coda infinita al Cup del Sant’Anna | Per prenotare una visita ho perso più di due ore

Una lunga coda si forma al Cup dell’ospedale Sant’Anna di Como. Le persone arrivano presto e trovano due sportelli aperti, ma l’attesa si prolunga per ore. Una donna racconta di aver passato più di due ore per prenotare una visita di controllo, senza riuscire a saltare la fila. La situazione si ripete, creando disagio tra i cittadini che devono attendere senza certezze.

Una prenotazione di controllo che diventa una lunga prova di pazienza. È la segnalazione arrivata a QuiComo e riferita alla giornata di giovedì 22 gennaio 2026 al Cup dell'ospedale Sant'Anna di Como, dove una cittadina racconta di aver atteso quasi due ore e mezza per fissare una visita successiva a un intervento. "Il bigliettino dell'attesa segnava le 16.13", spiega la lettrice nella segnalazione inviata a posteriori. "Sono arrivata nel pomeriggio per prenotare una visita di controllo, ma agli sportelli erano aperte solo due postazioni". Con il passare del tempo, la coda avanzava lentamente: "Alle 17.

