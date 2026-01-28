Due pesi e due misure

La politica italiana sembra aver perso la bussola. Ovunque si notano solo parole vuote e atteggiamenti ipocriti. I ministri e gli uomini di governo evitano di prendere posizioni chiare, preferendo il silenzio o dichiarazioni che non convincono nessuno. La gente fatica a capire chi davvero rappresenta gli interessi dei cittadini e chi, invece, si nasconde dietro le parole per non assumersi responsabilità. La situazione non sembra migliorare, anzi, cresce la sfiducia verso chi dovrebbe guidarci.

Quante ipocrisie ovunque. Non c’è più un ministro, un uomo o donna di Stato, che dica una frase condivisibile. Maricla Tusi via email Gentile lettrice, l’altro giorno Mattarella è andato a un convegno a predicare “il Mediterraneo sia mare di pace”. Ma quando sul Mediterraneo, a Gaza, lo Stato ebraico trucidava migliaia di civili e bambini nel più immane genocidio dei nostri tempi, lui non è mai riuscito a pronunciare le parole Israele e genocidio nella stessa frase. Ancora oggi, con la cosiddetta “tregua”, gli israeliani uccidono in media due bambini palestinesi al giorno. Se fossero uccisi due bambini ebrei al giorno, Mattarella starnazzerebbe come i polli di Renzo nei Promessi Sposi, non crede? E Meloni e Tajani? Si dicono indignati perché una procura svizzera ha scarcerato su cauzione Moretti, il proprietario del locale di Crans-Montana teatro della strage di Capodanno.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

L’assegnazione di 71 milioni di Tax Credit alla Fremantle ha suscitato discussioni riguardo ai criteri di distribuzione dei fondi pubblici nel settore cinematografico.

Il VAR della semifinale di Carabao Cup tra Manchester City e Newcastle ha causato tensioni, con un’operazione di circa sei minuti per annullare un gol di Antoine Semenyo.

