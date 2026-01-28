Due lupi alle porte della città Avvistati nei campi di San Tomè

Due lupi sono stati visti nei campi vicino a San Tomè, nella periferia di Forlì. Lunedì mattina, intorno alle 11, una coppia di predatori è stata avvistata mentre si aggirava nei campi. È uno degli ultimi episodi che testimoniano l’aumento di avvistamenti di questi animali nella zona.

Sempre più frequenti gli avvistamenti di lupi. Lunedì verso alle 11 in via Tommaso Tamberlicchi a San Tomè, nella periferia forlivese, una coppia di predatori si aggirava nei campi circostanti. Ad immortalare la loro presenza, un video che sta girando sui social in cui vengono ripresi mentre si guardano intorno. "Dopo il parere dei nostri esperti Luciano Cicognani e Marco Berardi – spiega Roberta Dradi, coordinatrice del comitato di quartiere Roncadello, Branzolino, San Tomè e Barisano – ho avvisato anche il nucleo della Forestale ". Cicognani è socio fondatore della cooperativa Sterna che si occupa di monitoraggio di animali selvatici, mentre Berardi è una guardia ecologica volontaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Domenica sera, due lupi sono stati avvistati nel quartiere delle Grazie, sopra la Montagnola.

I lupi tornano alle porte delle città: un richiamo alla forza e alla tradizione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

