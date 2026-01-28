La dottoressa Gaia Biondini spiega che eliminare la pancia in menopausa si può, ma bisogna seguire i consigli giusti. Non servono diete drastiche o metodi fai-da-te, basta affidarsi a un’esperta. La chiave sta in un approccio mirato e senza sacrifici inutili.

Eliminare la pancia in menopausa si può. Non con metodi fai-da-te, o diete sacrificali, ma seguendo i consigli di una esperta. Eliminare la pancia in menopausa si può. Non con metodi fai-da-te, o diete sacrificali, ma seguendo i consigli di una esperta del tema Gaia Biondini, seguitissima e amatissima sui social, dottoressa in nutrizione ed esperta di menopausa, ci parla di uno dei temi più sentiti dalle donne dopo i 45 anni: l’aumento del grasso addominale e la difficoltà a riconoscersi nel proprio corpo. La sua mission è quella di insegnare alle sue pazienti ad accettare il cambiamento, non a subirlo, con strategie alimentari. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Dottoressa Gaia Biondini, per una vita da vespa soffrire non serve

Approfondimenti su Gaia Biondini Menopausa

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Gaia Biondini Menopausa

Intervista alla dott.ssa Giulia Biondi: il pandoro ce lo potemo magnà?Quando sono incappata per la prima volta sul profilo Instagram di Giulia Biondi, non sapevo che fosse dottoressa in biologia della nutrizione e formatore olimpico nazionale, ma quel suo interrogativo ... dilei.it