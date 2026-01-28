Dopo l' esplosione dei negozi di elettronica chiude MediaWorld | Penalizzati dalla location Si tratta sul futuro dei dipendenti

Dopo l’esplosione dei negozi di elettronica, MediaWorld annuncia la chiusura di alcuni punti vendita in Italia. La causa principale, secondo i sindacalisti, sono i problemi di location che hanno portato a perdite importanti, come un milione di euro nel primo anno e 600mila nel secondo. La notizia ha già suscitato preoccupazione tra i dipendenti, che ora si chiedono quali saranno i loro prossimi passi.

"Durante l'incontro, l'azienda ha fatto sapere che si stanno valutando varie opzioni per i dipendenti, di cui otto assunti a tempo indeterminato" spiega Matteo Fabbri di Cisl Romagna “Una perdita di un milione durante il primo anno di apertura e di 600mila euro il secondo anno”: Matteo Fabbri di Cisl Romagna, dopo un incontro nazionale tra sindacati e vertici dell'azienda a capo del marchio, fa sapere che è questa la più grande motivazione dietro l'annunciata chiusura del punto vendita MediaWorld di viale Vittorio Veneto, inaugurato poco più di due anni fa. Ma non è stato il primo punto vendita di elettronica a chiudere i battenti negli ultimi anni: a luglio scorso il punto vendita Unieuro ha, infatti, lasciato corso della Repubblica.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Mediaworld di Pesaro chiuderà entro il 30 aprile, come comunicato dalla proprietà Mediamarket durante un incontro con i sindacati.

Dopo trent’anni di presenza nel cuore della città, uno dei negozi più conosciuti per bambini chiude le sue porte.

