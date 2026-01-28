Dopo l' esplosione dei negozi di elettronica chiude MediaWorld | Penalizzati dalla location Si tratta sul futuro dei dipendenti
Dopo l’esplosione dei negozi di elettronica, MediaWorld annuncia la chiusura di alcuni punti vendita in Italia. La causa principale, secondo i sindacalisti, sono i problemi di location che hanno portato a perdite importanti, come un milione di euro nel primo anno e 600mila nel secondo. La notizia ha già suscitato preoccupazione tra i dipendenti, che ora si chiedono quali saranno i loro prossimi passi.
"Durante l'incontro, l'azienda ha fatto sapere che si stanno valutando varie opzioni per i dipendenti, di cui otto assunti a tempo indeterminato" spiega Matteo Fabbri di Cisl Romagna “Una perdita di un milione durante il primo anno di apertura e di 600mila euro il secondo anno”: Matteo Fabbri di Cisl Romagna, dopo un incontro nazionale tra sindacati e vertici dell'azienda a capo del marchio, fa sapere che è questa la più grande motivazione dietro l'annunciata chiusura del punto vendita MediaWorld di viale Vittorio Veneto, inaugurato poco più di due anni fa. Ma non è stato il primo punto vendita di elettronica a chiudere i battenti negli ultimi anni: a luglio scorso il punto vendita Unieuro ha, infatti, lasciato corso della Repubblica.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondimenti su MediaWorld Chiusura
Mediaworld chiuderà . Sede grande, costi alti. L’incognita sul futuro dei sedici dipendenti
Mediaworld di Pesaro chiuderà entro il 30 aprile, come comunicato dalla proprietà Mediamarket durante un incontro con i sindacati.
Chiude uno dei negozi più conosciuti per bambini: serrande abbassate dopo 30 anni
Dopo trent’anni di presenza nel cuore della città, uno dei negozi più conosciuti per bambini chiude le sue porte.
Ultime notizie su MediaWorld Chiusura
Argomenti discussi: Il cielo sopra Secondigliano, a 30 anni dall'esplosione che distrusse il Quadrivio; Bruno Savoia?, morto dopo l'esplosione di un petardo a Capodanno. La nota dell'Asl sui tempi di soccorso; Bruno Savoia è morto, aveva perso una mano per l'esplosione di un petardo a Capodanno: aveva 43 anni; Perde una mano a Capodanno per l’esplosione di un petardo artigianale: muore dopo 18 giorni a Vercelli.
Sbalzato fuori insieme al letto, il giorno dopo l’esplosione di Arezzo: Vivi per miracolo, ma è tutto distruttoDue dei tre feriti sono già tornati sul posto, mentre la terza, una donna di 73 anni, è ancora in gravi condizioni a Pisa. Il dramma della casa crollata e l’ansia dei costi da affrontare. Li ha salvat ... msn.com
Ercolano: tensioni in aula dopo la sentenza sull’esplosione del 2024/ Dovevate dargli l’ergastoloTensioni in un tribunale a Napoli: i parenti delle vittime dell'esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio di Ercolano insoddisfatti per il verdetto Doveva essere il giorno della giustizia per i ... ilsussidiario.net
La pizza della casa è freschezza, gusto e qualità: assaggiala fetta dopo fetta per un’esplosione di sapori - facebook.com facebook
Casa crollata dopo l'esplosione: la prima ipotesi sulla causa x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.