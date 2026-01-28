Dopo la sparatoria di Rogoredo c’è una sinistra che ora dà la sveglia sulla sicurezza

Dopo la sparatoria a Rogoredo, la città si sveglia sulla sicurezza. La morte di un giovane spacciatore ucciso da un agente ha riacceso il dibattito sulle condizioni di ordine pubblico. Le autorità ora si trovano a dover rispondere alle richieste di maggiore attenzione e intervento. La vicenda ha acceso le polemiche e riempie le pagine di cronaca locali.

La sinistra e la sicurezza. Parla la vicepresidente dem Chiara Gribaudo La vicenda del giovane spacciatore ucciso da un agente a Rogoredo interroga due volte il Pd milanese che da 16 anni, in quanto perno del centrosinistra, guida la città. Porre fine al cosiddetto boschetto della droga, capace di attrarre un’immigrazione di tossici dal nord Italia, era stata una delle priorità della prima giunta Sala che vedeva come fumo negli occhi il dovere ospitare una delle piazze più grandi dello spaccio nazionale. Siamo nel Sudest metropolitano, a pochi passi dal nuovo quartiere di Santa Giulia firmato dall’archistar Mario Cucinella, quando nel 2016 inizia un’operazione di bonifica in grande stile durata tre anni in un territorio di proprietà comunale. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Un giovane di 20 anni ha perso la vita questa mattina a Milano, nel quartiere Rogoredo, durante un intervento di polizia.

Dopo la sparatoria a Milano, il parco di Rogoredo si presenta vuoto e trascurato, con rifiuti e siringhe.

Argomenti discussi: Milano, a Rogoredo il giorno dopo la sparatoria: il parco della droga tra siringhe e rifiuti; Minneapolis sotto choc dopo l'uccisione di un altro attivista. Deportata una piccola di 2 anni; Sparatoria a Milano, morto un ragazzo di 28 anni: indagato l'agente in borghese che l'ha colpito. Aveva una pistola a salve; Giovane ucciso al Parco Rogoredo, il poliziotto che ha sparato è indagato per omicidio volontario.

Dopo la sparatoria di Rogoredo, c'è una sinistra che ora dà la sveglia sulla sicurezzaNell'ultimo rimpasto a palazzo Marino, Sala ha mantenuto la delega alla sicurezza. Ma alcuni dem sostengono l'urgenza di affidare strumenti idonei alla polizia municipale: I report indicano che i rea ... ilfoglio.it

Milano, a Rogoredo il giorno dopo la sparatoria: il «parco della droga» tra siringhe e rifiutiPer usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. video.corriere.it

4 di sera. . Sparatoria a Milano: dopo l’omicidio è ripreso lo spaccio a Rogoredo Gli aggiornamenti in diretta a #4disera - facebook.com facebook

Sparatoria a Milano, un giovane di 20enne è morto dopo essere stato colpito da un agente di polizia. Il 20enne "aveva una pistola a salve" x.com