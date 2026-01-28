Dopo Gaza boicottati gli agrumi d’Israele | Ma a Bergamo nessuna variazione

Dopo le tensioni a Gaza, alcuni negozi e mercati in Italia hanno deciso di boicottare gli agrumi israeliani, ma a Bergamo nessuno ha notato cambiamenti. La richiesta di arance e limoni dall’Israele sta calando, spingendo gli agricoltori a fare i conti con un mercato più difficile del solito. Tuttavia, in città come Bergamo, i prezzi e le scorte restano invariati, senza segnali di una crisi immediata.

L'agricoltura israeliana si trova in grande difficoltà. In base alle ultime notizie sarebbe sull'orlo del collasso per il crollo della domanda sui mercati esteri, soprattutto europei. Come riportano articoli pubblicati su diversi quotidiani, agrumeti e piantagioni di mango registrerebbero parecchie cancellazioni delle richieste per effetto di un boicottaggio che sarebbe scaturito in risposta alla tragedia di Gaza. Nei campi la frutta marcirebbe sugli alberi, mentre il settore perde redditività: i produttori stimano perdite ingenti e alcuni agricoltori vedono rotolare tonnellate di prodotti invenduti a causa della contrazione dei canali commerciali abituali.

