Dopo 11 anni il Dna incastra l' autore di una violenta rapina in appartamento

Dopo undici anni, la polizia ha risolto un vecchio caso di rapina in appartamento. Un uomo è stato condannato per aver commesso il furto nel 2015, quando insieme a una donna entrò in una casa per svaligiarla. La svolta arriva grazie al test del DNA, che ha incastrato definitivamente l’autore.

Un "cold case" risolto dal test del dna quello che, nella giornata di mercoledì, ha visto condannare un topo d'appartamento per una violenta rapina consumata nel 2015 quando due malviventi, un uomo e una donna, entrarono in una casa per svaligiarla. Sorpresi dagli anziani proprietari, era nata.

La polizia ha individuato l'autore della rapina con accoltellamento avvenuta a Torino, in via Scarlatti, due mesi fa.

