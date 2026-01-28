Donne in gioco - Laboratorio di improvvisazione teatrale

Un laboratorio di improvvisazione teatrale dedicato alle donne ha preso il via ieri pomeriggio. Le partecipanti si sono ritrovate per lasciar andare le tensioni quotidiane, riscoprendo il piacere di giocare e di essere spontanee. È stato un momento di energia e leggerezza, dove le donne si sono concesse di essere semplicemente se stesse, tra risate e improvvisazioni.

Laboratorio di improvvisazione teatrale al femminile. Un pomeriggio per lasciare andare.Per riscoprire la leggerezza, il piacere di giocare, l’energia viva che nasce quando le donne si incontrano e si concedono di essere semplicemente.se stesse. Attraverso l’improvvisazione teatrale esploreremo il movimento, la voce, l’ascolto e la connessione con le altre. Non serve esperienza teatrale: serve solo la voglia di mettersi in gioco e di ritrovare quella bambina che dentro di noi non ha mai smesso di ridere.?? Iscrizioni entro 8-02-26?? Info e iscrizioni: 348 0099292 - [email protected]🔗 Leggi su Padovaoggi.it Approfondimenti su Donne In Gioco "Maratombola": a Natale, il gioco e l'improvvisazione teatrale della compagnia Cambiscena Durante il periodo natalizio, la compagnia Cambiscena presenta Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Donne In Gioco Argomenti discussi: Doping, Abodi: Nuovo laboratorio dimostrazione che gioco di squadra produce effetti; Fabio La Rosa rilancia il suo teatro emozionale con un Open Day; ?Crowdfunding sociale: successo per la campagna Il futuro a portata di mano di Bper Bene Comune; Festival di Ipazia. Torna il febbraio delle femministe. Al via il laboratorio teatrale Mi metto in giocoArezzo, 28 maggio 2025 – Inizia venerdì 30 maggio il laboratorio teatrale Mi metto in gioco, presso la sede di ass. Donne Insieme in via Mincio 21/23 Arezzo Cinquanta ore con l’obiettivo di rendere ... lanazione.it Firenze Teatro Goldoni Teatro delle Donne 17 febbraio ore 18.30 Dacia Maraini in uno straordinario racconto sul padre Fosco e alle 20 30 lo spettacolo biopic IL GIOCO DELL'UNIVERSO con Manuela Kustermann e Maximilian Nisi tratto dall'omonimo libr - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.