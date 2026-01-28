Donne in gioco - Laboratorio di improvvisazione teatrale

Da padovaoggi.it 28 gen 2026

Un laboratorio di improvvisazione teatrale dedicato alle donne ha preso il via ieri pomeriggio. Le partecipanti si sono ritrovate per lasciar andare le tensioni quotidiane, riscoprendo il piacere di giocare e di essere spontanee. È stato un momento di energia e leggerezza, dove le donne si sono concesse di essere semplicemente se stesse, tra risate e improvvisazioni.

Laboratorio di improvvisazione teatrale al femminile. Un pomeriggio per lasciare andare.Per riscoprire la leggerezza, il piacere di giocare, l’energia viva che nasce quando le donne si incontrano e si concedono di essere semplicemente.se stesse. Attraverso l’improvvisazione teatrale esploreremo il movimento, la voce, l’ascolto e la connessione con le altre. Non serve esperienza teatrale: serve solo la voglia di mettersi in gioco e di ritrovare quella bambina che dentro di noi non ha mai smesso di ridere.?? Iscrizioni entro 8-02-26?? Info e iscrizioni: 348 0099292 - [email protected]🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

