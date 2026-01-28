Donna trovata morta in casa a lanciare l' allarme la vicina che non la vedeva da diversi giorni Secondo caso in due giorni

Da ilgazzettino.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è stata trovata senza vita nella sua casa a Udine. A scoprire il corpo è stata una vicina, preoccupata perché non la vedeva da diversi giorni. Il ritrovamento è avvenuto questa mattina in via del Gelso, al civico 7. È il secondo caso simile in pochi giorni nella stessa città.

UDINE - Donna trovata morta in casa a Udine, è il secondo caso in pochi giorni. Tragico rinvenimento nella giornata di oggi, martedì 28 gennaio, in via del Gelso, al civico 7, dove i soccorritori sono intervenuti per un intervento di soccorso a persona che si è concluso con una drammatica scoperta. Dopo aver effettuato l’accesso all’appartamento, i vigili del fuoco, intervenuti insieme al personale sanitario del Sores, hanno rinvenuto il corpo senza vita di una donna. Secondo le prime informazioni, il decesso risalirebbe a diverso tempo prima del ritrovamento, considerato l’avanzato stato in cui si trovava il cadavere. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

donna trovata morta in casa a lanciare l allarme la vicina che non la vedeva da diversi giorni secondo caso in due giorni

© Ilgazzettino.it - Donna trovata morta in casa, a lanciare l'allarme la vicina che non la vedeva da diversi giorni. Secondo caso in due giorni

Approfondimenti su Udine Morte

Donna trovata morta in casa, a lanciare l'allarme i vicini che non la vedevano da diversi giorni. Secondo caso in due giorni

Una donna è stata trovata senza vita nella sua casa a Udine.

Donna trovata morta in casa, a lanciare l'allarme i vicini che non la sentivano da giorni Corpo in avanzato stato di decomposizione

Una donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione ad Udine, dopo che i vicini avevano segnalato l'assenza prolungata.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Udine Morte

Argomenti discussi: Donna scomparsa ad Anguillara, trovato cadavere in azienda del marito; Donna trovata morta in casa: il corpo era in avanzato stato di decomposizione; Donna trovata morta in un fosso a fianco di un monopattino; E' Federica Torzullo la donna trovata morta nell'azienda del marito ad Anguillara.

donna trovata morta inDonna trovata morta in casa, a lanciare l'allarme i vicini che non la vedevano da diversi giorni. Secondo caso in due giorniUDINE - Donna morta in casa a Udine, è il secondo caso in pochi giorni. Tragico rinvenimento nella giornata di oggi, martedì 28 gennaio, in via del Gelso, al civico 7, dove ... ilgazzettino.it

donna trovata morta inTrovato cadavere in casa a Udine: la donna era morta da tempoDonna trovata morta in un appartamento di Udine: il corpo era nell’abitazione da tempo. Intervento di Vigili del Fuoco e SORES. nordest24.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.