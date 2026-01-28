Donna minacciata con una pistola durante una lite nella Circonvallazione delle Valli a Bergamo un indagato

Da virgilio.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una lite sulla Circonvallazione delle Valli a Bergamo, una donna è stata minacciata con una pistola. La polizia ha individuato un giovane, ora indagato, per aver usato un softair durante il diverbio. Le forze dell’ordine stanno facendo chiarezza sui fatti.

Forte tensione nel pomeriggio del 26 gennaio nei pressi della Circonvallazione delle Valli, a Bergamo, dove una lite tra automobilisti si è trasformata in un grave episodio di minaccia con arma. Una giovane donna è stata minacciata con una pistola da un altro conducente che si è poi dato alla fuga. L’autore del gesto, un giovane italiano nato nel 2002, è stato identificato e indagato per porto d’armi o oggetti atti ad offendere. Paura nella Circonvallazione delle Valli Tutto è iniziato nel pomeriggio del 26 gennaio quando, nei pressi della Circonvallazione delle Valli vicino Bergamo, due automobilisti sono stati coinvolti in un acceso diverbio stradale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

donna minacciata con una pistola durante una lite nella circonvallazione delle valli a bergamo un indagato

© Virgilio.it - Donna minacciata con una pistola durante una lite nella Circonvallazione delle Valli a Bergamo, un indagato

Approfondimenti su Bergamo Circonvallazione

Una donna aggredita in casa e minacciata con una pistola, l’altra molestata più volte

Il 13 gennaio 2026, al Tribunale di Benevento, si terrà l’udienza per ascoltare due donne della provincia, vittime di violenze e intimidazioni.

Lite stradale a Bergamo, minaccia una giovane con una pistola softair: denunciato

In una lite stradale a Bergamo, un giovane di 23 anni è stato denunciato dopo aver minacciato una donna con una pistola softair.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Bergamo Circonvallazione

Argomenti discussi: Tor Vergata, barricato in casa sequestra anziana madre disabile e la minaccia con un coltello; Bologna, autista minacciata con una bottiglia di vetro per dirottare il bus: Devo andare da un'altra parte, guido io. È la terza volta in una settimana; Minaccia la fidanzata con un coltello, arrestato; Civate: preso il rapinatore del parcheggio.

donna minacciata con unaMinaccia la fidanzata con un coltello, arrestatoL'episodio a Vallo di Nera. L'uomo, accusato di lesioni personali e atti persecutori, è ai domiciliari con braccialetto elettronico ... rainews.it

donna minacciata con unaMinaccia di morte l’anziana madre e l’aggredisce con un coltello, 65enne arrestata nel MantovanoUn'anziana di 86 anni è stata minacciata con un coltello dalla figlia convivente per ragioni di carattere economico ... fanpage.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.