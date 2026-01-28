Donna minacciata con una pistola durante una lite nella Circonvallazione delle Valli a Bergamo un indagato

Durante una lite sulla Circonvallazione delle Valli a Bergamo, una donna è stata minacciata con una pistola. La polizia ha individuato un giovane, ora indagato, per aver usato un softair durante il diverbio. Le forze dell’ordine stanno facendo chiarezza sui fatti.

Forte tensione nel pomeriggio del 26 gennaio nei pressi della Circonvallazione delle Valli, a Bergamo, dove una lite tra automobilisti si è trasformata in un grave episodio di minaccia con arma. Una giovane donna è stata minacciata con una pistola da un altro conducente che si è poi dato alla fuga. L'autore del gesto, un giovane italiano nato nel 2002, è stato identificato e indagato per porto d'armi o oggetti atti ad offendere. Paura nella Circonvallazione delle Valli Tutto è iniziato nel pomeriggio del 26 gennaio quando, nei pressi della Circonvallazione delle Valli vicino Bergamo, due automobilisti sono stati coinvolti in un acceso diverbio stradale.

