donna di 72 anni investita sulle strisce pedonali a san giuliano milanese

Una donna di 72 anni è stata investita questa mattina sulle strisce pedonali a San Giuliano Milanese. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8, mentre la donna attraversava la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma al momento non ci sono ancora dettagli sulle sue condizioni. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

San Giuliano Milanese (Milano), 28 gennaio 2026 – Incidente questa mattina (mercoledì 28 gennaio 2026) a San Giuliano Milanese (provincia di Milano). L’allarme è scattato stamani alle 11 in via Risorgimento, all’altezza del civico 15, dove una donna di 72 anni è stata investita da un’automobile mentre attraversava sulle strisce pedonali. SAN GIULIANO - 28-01-2026 - VIA RISORGIMENTO - INVESTIMENTO PEDONE - POLIZIA LOCALE E SOCCORSI SUL POSTO - FOTO CANALIANSA - PER REDAZIONE SUD MILANOMETROPOLI - LUCIDITAVECCHIO L’intervento dei soccorritori. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Bianca di Melegnano, un’automedica e la Polizia Locale di San Giuliano Milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

