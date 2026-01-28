donald trump annuncia una piccola de escalation in minnesota

Il presidente Donald Trump ha annunciato una “piccola de-escalation” in Minnesota, senza specificare i dettagli. Trump ha parlato di un passo avanti, ma restano ancora tensioni e incertezze. Nel frattempo, il consigliere Stephen Miller ha ammesso per la prima volta che ci potrebbero essere state violazioni del “protocollo”. La situazione rimane calda e ancora tutta da seguire.

Intanto, la sera del 27 gennaio la deputata democratica di origine somala Ilhan Omar è stata aggredita durante un incontro pubblico a Minneapolis. Un uomo le ha spruzzato addosso un liquido non identificato, prima di essere bloccato dal servizio d’ordine. Rimasta illesa, Ilhan, uno dei bersagli preferiti degli attacchi verbali di Trump contro i democratici, ha continuato il suo discorso. “L’Ice dev’essere abolito e la segretaria della sicurezza interna Kristi Noem deve dimettersi”, ha dichiarato. “Stiamo esaminando la questione perché è possibile che la squadra della polizia di protezione delle frontiere (Cbp) non abbia seguito il protocollo”, ha dichiarato Miller, riferendosi all’uccisione di Pretti. 🔗 Leggi su Internazionale.it

Donald Trump si dichiara "molto triste" per la morte di Alex Pretti e definisce l'accaduto "uno spiacevole incidente". Ha assicurato che supervisionerà personalmente le indagini per chiarire cosa sia successo durante la protesta che ha portato all'uccisione del

