Donald Trump annuncia un po' di de-escalation sull' Ice cosa c' è dietro la retromarcia

Donald Trump annuncia di voler ridurre le azioni contro l’Ice. Il presidente degli Stati Uniti ha detto che ci sarà una “leggera de-escalation” e ha già iniziato a cambiare le cose in Minnesota, con un certo ritiro delle operazioni. La decisione sorprende, considerando le posizioni dure finora mantenute. Ora si aspetta di capire cosa cambierà realmente nei prossimi mesi.

Svolta negli Stati Uniti dopo la bufera sull’uccisione dell’infermiere Alex Pretti da parte dell’Ice, il presidente americano Donald Trump ha annunciato una de-escalation in Minnesota riguardo l’operazione anti immigrazione. Il cambio di strategia e di personale sarebbe avvenuto dopo le pressioni di politici e leader del mondo degli affari. L'annuncio di Trump sulla de-escalation La morte di Alex Pretti e le critiche Cosa c'è dietro la retromarcia di Trump Il cambio di strategia e personale di Trump L’annuncio di Trump sulla de-escalation In un’intervista a Fox News, Donald Trump ha affermato che “andremo a de-escalare un po’ la situazione in Minnesota”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La decisione di Donald Trump di riconsiderare la sua posizione sull'Ice a Minneapolis ha suscitato attenzione.

Donald Trump ha annunciato una piccola de-escalation a Minneapolis.

Donald Trump si dichiara “molto triste” per la morte di Alex Pretti e definisce l’accaduto “uno spiacevole incidente”. Ha assicurato che supervisionerà personalmente le indagini per chiarire cosa sia successo durante la protesta che ha portato all’uccisione del - facebook.com facebook

