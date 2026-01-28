Don Milani-De Filis il matrimonio non si farà | Terni si salva dall’accorpamento

Terni si salva dall’accorpamento scolastico con una decisione del commissario dell’Umbria. Oggi, in un decreto pubblicato ufficialmente, si annuncia che alcune scuole di Terni non saranno più interessate dai piani di riorganizzazione, evitando così il previsto accorpamento. La misura arriva dopo settimane di discussioni e proteste, e permette alle scuole locali di mantenere la loro autonomia. La decisione ha suscitato soddisfazione tra studenti, genitori e insegnanti, che sperano ora in un futuro più stabile per l’educazione nella città.

Tra i vari provvedimenti adottati non c’è infatti l'accorpamento tra la direzione didattica Don Milani e l’istituto comprensivo De Filis che in questi ultimi giorni ha portato alla mobilitazione di docenti, personale amministrativo, genitori e alunni con l'avvio di una petizione che ha raccolto circa 1.500 firme in poche ore. “La Don Milani di Terni guarda al futuro: un traguardo raggiunto grazie all’impegno di tutti. È con profonda soddisfazione che comunichiamo un risultato storico per la nostra comunità: l’autonomia della direzione didattica Don Milani di Terni è stata preservata – scrivono in una nota il consiglio di circolo e tutta la direzione didattica Don Milani - Grazie al parere favorevole espresso dal commissario ad acta Ernesto Pellecchia, il piano di riorganizzazione regionale ha riconosciuto la specificità e l’eccellenza del nostro istituto, escludendolo da accorpamenti che avrebbero potuto snaturarne l’identità.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Approfondimenti su Don Milani De Filis

Nel 2001, a Terni, è stato istituito l’istituto comprensivo Anastasio De Filis, risultato della fusione tra la scuola media De Filis e la scuola dell’infanzia e primaria De Amicis di via Curio Dentato.

A Terni, oltre 1500 firme sono state raccolte contro l’accorpamento tra le scuole ‘De Filis’ e ‘Don Milani’.

Ultime notizie su Don Milani De Filis

