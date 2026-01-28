Domenico Marrazzo nominato Presidente provinciale di Noi di Centro

Domenico Marrazzo è stato nominato presidente provinciale di Noi di Centro a Napoli. La scelta arriva dal segretario nazionale Clemente Mastella e dai vertici regionali e provinciali del partito. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle scorse ore, aprendo una nuova fase per il movimento nella città.

Marrazzo, originario di Qualiano, alle ultime elezioni regionali era risultato il primo dei non eletti del partito. È presidente della Commissione consiliare Affari Istituzionali della Città Metropolitana di Napoli dove è consigliere dal 2014.

