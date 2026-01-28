Domenica Pontinia si prepara a vivere il suo Carnevale, con la tradizionale sfilata in piazza Indipendenza alle 14:30. La città ricorda anche Sandro Micheli, figura importante legata a questa festa. I cittadini si stanno già organizzando, pronti a divertirsi tra maschere, coriandoli e tanta allegria.

Pontinia è pronta ad accogliere l'energia e i colori del Carnevale, con la sfilata che si terrà domenica 1 febbraio 2026 alle 14:30 in Piazza Indipendenza. L'evento, che coinvolgerà 12 maestosi e divertenti carri allegorici, offrirà una giornata di spettacolo, musica e divertimento per tutte le famiglie. Un evento reso possibile grazie alla collaborazione tra Comune e associazione. Questo appuntamento, che rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione, è stato organizzato grazie a una convenzione tra il Comune di Pontinia e l'associazione "Amici in Festa", che organizza il Carnevale Pontino.

© Dayitalianews.com - Domenica appuntamento col Carnevale di Pontina, nel ricordo dell’indimenticabile Sandro Micheli

