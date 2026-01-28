Domani i funerali di Bricca Apecchio in lutto

Domani Apecchio si prepara a dare l’ultimo saluto a Eucherio Bricca, il consigliere comunale di 74 anni morto domenica mattina. L’uomo è uscito di strada con la sua Mitsubishi Pajero e si è schiantato in un campo vicino a casa. I cittadini sono molto scossi, e alle 15 si terranno i funerali nel paese.

Si svolgeranno domani i funerali di Eucherio Bricca (foto) il 74enne di Apecchio consigliere comunale in carica deceduto domenica mattina a poche centinaia di metri dalla propria abitazione dopo essere uscito dalla careggiata della strada con la propria Mitsubishi Pajero e finito nel campo sottostante. Le esequie a cura del parroco don Ivan Bellomarì verranno celebrate alle ore 15 presso il Santuario del SS. Crocifisso di Apecchio. Seguirà l'accompagno della salma presso il cimitero di San Martino, frazione di Apecchio, poco distante dal luogo dove abitava il Bricca. La visita al caro estinto sarà possibile dalle ore 8 di domani alla casa funeraria Domus di Fano i via Mattei n 4.

