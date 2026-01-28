Dolore e lacrime per Michela madre di due figli morta a 56 anni | Veglia su di loro

Due paesi piangono Michela Basile, morta a 56 anni a Salò. La sua scomparsa ha lasciato dolore tra familiari, amici e le due comunità di Soiano e Salò, dove aveva vissuto e lasciato ricordi. La madre di due figli si è spenta, lasciando un vuoto che si fa sentire forte. La sua famiglia ora si stringe intorno ai figli, mentre la notizia si diffonde tra chi la conosceva.

Due paesi in lutto per la scomparsa di Michela Basile, venuta a mancare a Salò all’età di 56 anni. Una notizia che ha colpito profondamente familiari, amici e conoscenti di due comunità: i genitori di Michela avevano vissuto a lungo a Soiano, consolidando legami profondi nel centro gardesano. A dare l’ultimo saluto a Michela saranno i figli Filippo e Nicole, insieme al fratello e alle sorelle, uniti nel ricordo di una donna descritta come generosa, affettuosa e profondamente legata alla famiglia. La notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusa sui social network, suscitando decine di pensieri di cordoglio e affetto: “Sono senza parole”, scrive Vanessa; “Che brutta notizia, te ne sei andata ancora giovane.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su Michela Basile

La scomparsa improvvisa di Marina Signori, fisioterapista di 54 anni, ha suscitato dolore tra amici e familiari.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Michela Basile

Argomenti discussi: Lacrime e dolore per l’ex carabiniere; Lacrime per Denise e Gianvito. Il dolore della scuola, l'omaggio della squadra di calcio; La Spezia, rientro in classe tra fiori e lacrime per ricordare Youssef: oggi l’autopsia, giovedì l’ultimo saluto; Stefano De Martino, dolore e lacrime al funerale del papà Enrico: Ora è libero, il gesto di Belén e la canzone per l’addio.

Lacrime e dolore per l’ex carabinierePIZZIGHETTONE - Ex carabiniere di leva e socio storico dell’Associazione nazionale carabinieri di Pizzighettone, Domenico Saltarelli se ne è andato a soli 53 anni. Stroncato da una malattia che non ... laprovinciacr.it

Rilassati, stai vincendo, poi il dolore e le lacrime: cos'è successo a MusettiLorenzo ha iniziato ad accusare fastidio già nel secondo set, probabilmente allo stesso adduttore che lo aveva tradito l'anno scorso a Montecarlo e al Roland Garros ... msn.com

Lacrime e dolore per l’ex carabiniere x.com

Evacuate 1.600 persone. Lacrime e dolore: il dramma degli sfollati di Niscemi. Anni di sacrifici spazzati via. 'Ci resta solo la speranza', dicono. Sentiamoli facebook