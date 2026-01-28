Il dollaro crolla e tocca i livelli più bassi da marzo 2022. La valuta americana ha perso terreno dopo settimane di calo, arrivando a toccare i minimi storici. Trump esulta sui social, definendo la situazione “fantastica”. La flessione del dollaro si fa sentire sui mercati e alimenta le reazioni di chi guarda con attenzione all’andamento della valuta.

Il biglietto verde torna a testare nuovi minimi, arrivando a toccare il livello più basso da marzo 2022, dopo che la scorsa settimana è stata la peggiore dal mese di maggio per la valuta americana. La debolezza del dollaro non è una novità, poiché il cambio sconta una serie di fattori potenzialmente ribassisti: dalle scelte politiche di Trump alla politica accomodante della Federal Reserve. Dollaro giù contro euro e yen. Il cambio eurodollaro ha toccato ripetutamente un minimo di 1,1836 dollari nella giornata di lunedì, per poi recuperare velocemente la soglia degli 1,20 dollari. Nelle ultime ventiquattro ore il cross eurodollari si è riportato su un minimo di 1,1975, ai minimi da marzo 2022, per poi risalire attorno a quota 1,20 (-0,3%). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Dollaro crolla ai minimi dal 2022. Trump esulta: "Fantastico"

La benzina si mantiene ai livelli più bassi dal dicembre 2022, con un prezzo di circa 1,645 euro al litro, grazie alla riduzione dell’accisa.

Dopo due giorni di tensioni a Minneapolis, Donald Trump cambia rotta.

