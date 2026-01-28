Dodici chirurghi internazionali si formano ad alto livello a Udine

Udine si prepara ancora una volta a diventare punto di riferimento per i chirurghi di tutto il mondo. Dodici specialisti internazionali si sono riuniti in città per perfezionare le tecniche più avanzate nel trattamento delle patologie dell’articolazione temporo-mandibolare. Un evento che conferma come questa città friulana abbia ormai una posizione di rilievo nel settore.

Sei mesi di corso per l’apprendimento e il perfezionamento delle più innovative tecniche chirurgiche nel trattamento dell’articolazione temporo-mandibolare Udine si conferma centro di riferimento internazionale per l’apprendimento e il perfezionamento delle più innovative tecniche chirurgiche nel trattamento delle patologie dell’articolazione temporo-mandibolare. Sono infatti 12 i chirurghi maxillo-facciali di 11 Paesi che partecipano alla seconda edizione del corso di alta formazione su questi temi organizzato dal Dipartimento di Medicina dell’Università di Udine e dall’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondimenti su Udine Chirurghi

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Udine Chirurghi

Dodici chirurghi internazionali si formano ad alto livello a UdineSei mesi di corso per l’apprendimento e il perfezionamento delle più innovative tecniche chirurgiche nel trattamento dell’articolazione temporo-mandibolare ... udinetoday.it