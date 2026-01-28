Docenti e competenze digitali AICA DigCompEdu presentata al Senato

Oggi al Senato, nella sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro, si è tenuto un incontro dedicato alle competenze digitali dei docenti. La presentazione di AICA DigCompEdu ha attirato numerosi insegnanti e rappresentanti delle istituzioni, tutti interessati a capire come migliorare la formazione digitale degli insegnanti italiani. La discussione si è concentrata sulle sfide e le opportunità di integrare le tecnologie nelle scuole, con l’obiettivo di preparare meglio gli studenti al mondo digitale.

Roma, 28 gen. (askanews) – Si è svolto oggi, presso la Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro del Senato della Repubblica, l’incontro “Le competenze digitali dei docenti. Presentiamo la Certificazione AICA DigCompEdu”, promosso da AICA – Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico, su iniziativa del Senatore Costanzo Della Porta. L’evento, moderato da Gianni Todini, Direttore di Askanews, ha riunito istituzioni, sindacati, esperti di formazione e rappresentanti del mondo scolastico per un confronto di alto profilo su un tema cruciale: formare chi forma. E oggi la formazione ha due ulteriori snodi centrali che si chiamano trasformazione digitale e Intelligenza Artificiale.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su AICA DigCompEdu Ischool guarda al futuro: AI, competenze digitali e un nuovo laboratorio Hi-tech Comuni in salvaguardia, Aica: “Le competenze sulla gestione spettano esclusivamente all’Ati" Aica chiarisce che le competenze sulla gestione dei Comuni in salvaguardia sono esclusivamente dell’ATI. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su AICA DigCompEdu Argomenti discussi: Patentino delle competenze digitali: al via il progetto nazionale per le scuole medie; Patentino delle Competenze Digitali: al via il progetto nazionale per le scuole secondarie di primo grado; GPS 2026: come aumentare il punteggio con le certificazioni sulle competenze digitali; Patentino digitale alle medie: fake news, cyberbullismo e IA nel nuovo programma gratuito. Ecco come partecipare. Docenti e competenze digitali, AICA DigCompEdu presentata al SenatoRoma, 28 gen. (askanews) – Si è svolto oggi, presso la Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro del Senato della Repubblica, l’incontro Le competenze digitali dei docenti. Presentiamo la Certifica ... askanews.it Patentino delle Competenze Digitali: al via il progetto nazionale per le scuole secondarie di primo gradoNeoConnessi Young: un percorso educativo gratuito per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 13 anni, realizzato in collaborazione con Wind Tre, Polizia di Stato, la Società Italiana di Pediatria e il Consigli ... ilsole24ore.com – La certificazione ufficiale delle competenze digitali per docenti e formatori riconosciuta a livello nazionale ed europeo. Con ottieni: Certificazione accreditata Ac - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.