Docce gelide grembiule sporco e lasciata nuda | le violenze della madre alla figlia piccola La confessione alla maestra | Mi ammazza

Una donna di 30 anni ha confessato alla maestra che la madre la picchia, le fa fare docce gelide e le lascia il grembiule sporco. La bambina ha anche raccontato di essere stata lasciata nuda e di aver subito violenze. La scuola ha chiamato i carabinieri, che ora indagano sulla vicenda.

Docce fredde, capelli tagliati a zig zag e il grembiule di scuola gettato nel water, sporcato e rimesso nello zaino. Sono solo alcuni degli episodi che hanno portato all’ allontanamento di una madre di 48 anni, di origine brasiliana, dalla figlia minorenne. È quanto emerge in un’inchiesta di Brescia, coordinata dal pm Davide Ercolani, che è stata avviata dopo le segnalazioni della scuola e le indagini dei carabinieri, che hanno ricostruito una lunga serie di comportamenti violenti e ripetuti, sia fisici sia psicologici, ai danni della bambina delle elementari, tra i 6 e i 10 anni. La doccia gelata, il grembiule sporco a scuola.🔗 Leggi su Open.online

Una donna di 40 anni è stata accusata di aver lasciato la propria bambina di 6 anni seminuda fuori casa, senza cibo né acqua, mentre era al bar.

In una situazione delicata a Rimini, una bambina di sei anni è stata trovata sola in strada per diverse ore, senza vestiti né cibo, con il fratellino di un anno.

SALENTO. FIGLI E COMPAGNA SPINTI CONTRO IL MURO E DOCCE GELIDE PER PUNIZIONE: PADRE - PADRONE A PROCESSO L’uomo di 59 anni, residente in un comune salentino, è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. - facebook.com facebook