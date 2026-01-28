Docce gelate e capelli tagliati a zig-zag per punizione | ecco perché la bambina è stata tolta alla mamma

La bambina è stata tolta alla mamma dopo segnalazioni di maltrattamenti a Rimini. Secondo le indagini, la piccola avrebbe subito docce gelate e tagli di capelli a zig-zag come punizione. La madre avrebbe anche gettato il grembiule di scuola nel water, per poi rimetterlo nello zaino sporco. La polizia ha preso provvedimenti e ora la bambina si trova in una struttura protetta.

Rimini, 28 gennaio 2026 – Docce con l’acqua fredda sparata addosso, capelli tagliati a caso per ‘punizione’, il grembiule di scuola buttato nel water, sporcato e poi rimesso nello zaino. Sono alcune delle terribili punizioni a cui sarebbe stata sottoposta la bimba di Rimini, che è stata tolta alla madre. Lasciata sul pianerottolo al freddo e senza vestiti. E ancora: lasciata fuori casa, sul pianerottolo, anche senza vestiti, al freddo. È da questa sequenza di episodi che prende forma l’indagine - condotta dal pubblico ministero Davide Ercolani - che ha portato all’allontanamento di una madre - una quarantenne di origine brasiliana residente a Rimini - dalla figlia minorenne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

