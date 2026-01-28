La commissione Affari costituzionali della Camera ha dato il via libera al decreto elezioni e referendum. Da lunedì, il testo arriverà in aula per la discussione e il voto finale. La decisione è stata presa oggi, con il mandato al relatore Riccardo De Corato di seguire l’iter parlamentare.

Roma, 28 gen (Adnkronos) - La commissione Affari costituzionali della Camera ha votato il mandato al relatore, Riccardo De Corato (FdI), per il decreto elezioni e referendum. Il provvedimento è atteso in aula da lunedì. La commissione ha approvato l'emendamento Sbardella (Fdi) per abbassare dal 50 al 40% la soglia dell'affluenza nei comuni fino a 15mila abitanti, in caso di lista unica, perchè sia valida l'elezione a sindaco.

© Iltempo.it - Dl elezioni: via libera in commissione, da lunedì in aula alla Camera

Il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sul decreto legge relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla protezione civile.

Il decreto agli aiuti all'Ucraina sarà esaminato in aula alla Camera tra il 9 e il 13 febbraio, segnando un passo importante nel sostegno al paese coinvolto nel conflitto.

