Dl elezioni | via libera in commissione da lunedì in aula alla Camera

Da iltempo.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La commissione Affari costituzionali della Camera ha dato il via libera al decreto elezioni e referendum. Da lunedì, il testo arriverà in aula per la discussione e il voto finale. La decisione è stata presa oggi, con il mandato al relatore Riccardo De Corato di seguire l’iter parlamentare.

Roma, 28 gen (Adnkronos) - La commissione Affari costituzionali della Camera ha votato il mandato al relatore, Riccardo De Corato (FdI), per il decreto elezioni e referendum. Il provvedimento è atteso in aula da lunedì. La commissione ha approvato l'emendamento Sbardella (Fdi) per abbassare dal 50 al 40% la soglia dell'affluenza nei comuni fino a 15mila abitanti, in caso di lista unica, perchè sia valida l'elezione a sindaco. "Cosa avrebbe dovuto fare?" Poliziotto indagato, Capezzone inchioda la sinistra . 🔗 Leggi su Iltempo.it

dl elezioni via libera in commissione da luned236 in aula alla camera

© Iltempo.it - Dl elezioni: via libera in commissione, da lunedì in aula alla Camera

Approfondimenti su De Corato Riccardo

Dl lavoro: governo pone fiducia in aula alla Camera

Il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sul decreto legge relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla protezione civile.

Ucraina: Dl aiuti in aula alla Camera dal 9 febbraio

Il decreto agli aiuti all'Ucraina sarà esaminato in aula alla Camera tra il 9 e il 13 febbraio, segnando un passo importante nel sostegno al paese coinvolto nel conflitto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su De Corato Riccardo

Argomenti discussi: Il ddl Pmi tornerà in aula alla Camera la prima settimana di febbraio; Ex Ilva, via libera al decreto: 108 milioni subito e nuovo prestito da 149 milioni; Ex Ilva: via libera della Camera al Dl, è legge; Ex Ilva: via libera della Camera al Dl, è legge.

Dl elezioni: via libera in commissione, da lunedì in aula alla CameraRoma, 28 gen (Adnkronos) - La commissione Affari costituzionali della Camera ha votato il mandato al relatore, Riccardo De Corato (FdI), per il ... iltempo.it

dl elezioni via liberaDl Transizione 5.0, via libera alla Camera: cosa cambia con la modifica al Golden PowerLeggi su Sky TG24 l'articolo Dl Transizione 5.0, via libera alla Camera: cosa cambia con la modifica al Golden Power ... tg24.sky.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.