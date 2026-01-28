Dl elezioni | via libera in commissione da lunedì in aula alla Camera
La commissione Affari costituzionali della Camera ha dato il via libera al decreto elezioni e referendum. Da lunedì, il testo arriverà in aula per la discussione e il voto finale. La decisione è stata presa oggi, con il mandato al relatore Riccardo De Corato di seguire l’iter parlamentare.
Roma, 28 gen (Adnkronos) - La commissione Affari costituzionali della Camera ha votato il mandato al relatore, Riccardo De Corato (FdI), per il decreto elezioni e referendum. Il provvedimento è atteso in aula da lunedì. La commissione ha approvato l'emendamento Sbardella (Fdi) per abbassare dal 50 al 40% la soglia dell'affluenza nei comuni fino a 15mila abitanti, in caso di lista unica, perchè sia valida l'elezione a sindaco. "Cosa avrebbe dovuto fare?" Poliziotto indagato, Capezzone inchioda la sinistra . 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondimenti su De Corato Riccardo
Dl lavoro: governo pone fiducia in aula alla Camera
Il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera sul decreto legge relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla protezione civile.
Ucraina: Dl aiuti in aula alla Camera dal 9 febbraio
Il decreto agli aiuti all'Ucraina sarà esaminato in aula alla Camera tra il 9 e il 13 febbraio, segnando un passo importante nel sostegno al paese coinvolto nel conflitto.
Ultime notizie su De Corato Riccardo
Argomenti discussi: Il ddl Pmi tornerà in aula alla Camera la prima settimana di febbraio; Ex Ilva, via libera al decreto: 108 milioni subito e nuovo prestito da 149 milioni; Ex Ilva: via libera della Camera al Dl, è legge; Ex Ilva: via libera della Camera al Dl, è legge.
Dl elezioni: via libera in commissione, da lunedì in aula alla CameraRoma, 28 gen (Adnkronos) - La commissione Affari costituzionali della Camera ha votato il mandato al relatore, Riccardo De Corato (FdI), per il ... iltempo.it
Dl Transizione 5.0, via libera alla Camera: cosa cambia con la modifica al Golden PowerLeggi su Sky TG24 l'articolo Dl Transizione 5.0, via libera alla Camera: cosa cambia con la modifica al Golden Power ... tg24.sky.it
Il programma con cui mi candido alla Camera dei Deputati per le prossime elezioni supplettive del 22-23 marzo 2026 nel collegio di Rovigo muove le fila di quella rivoluzione fiscale a misura di famiglia con figli che anima la ragion stessa dell'esistenza del Po - facebook.com facebook
In #Giappone è stato vietato ai ministri di fare raccolte fondi prima delle elezioni, in una mossa per regolare l’attività politica e la campagna elettorale. Misura a pochi giorni dalle elezioni anticipate della Camera dei Rappresentanti In rassegna: china-files.com/i x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.