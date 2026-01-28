Djokovic è vecchio lento e stanco È un mortale pure lui ormai è finito Telegraph

Novak Djokovic si è qualificato per le semifinali degli Australian Open grazie a due ritiri di avversari. Il tennista serbo, ormai considerato vecchio e lento da alcuni commentatori, ha approfittato delle occasioni per avanzare nel torneo. La sua prestazione non ha convinto, ma la fortuna lo premia ancora una volta.

E’ vecchio e lento. Ma gli è rimasto il c.olpo di fortuna. E così Novak Djokovic si è “intrufolato” in semifinale agli Australian Open – scrive il Telegraph – grazie a due ritiri. L’ultimo del povero Musetti che era avanti di due set e lo stava dominando. L’analisi del tramonto di Djokovic del Telegraph è un po’ impietosa, considerato che a un età in cui gli altri si sono già ritirati lui è ancora in una semifinale Slam. “La mortalità sportiva di Djokovic non è mai stata così evidente come mercoledì a Melbourne – scrive il giornale inglese – in quella che è stata una prestazione allarmantemente debole. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

