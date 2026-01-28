Novak Djokovic si è qualificato per le semifinali degli Australian Open grazie a due ritiri di avversari. Il tennista serbo, ormai considerato vecchio e lento da alcuni commentatori, ha approfittato delle occasioni per avanzare nel torneo. La sua prestazione non ha convinto, ma la fortuna lo premia ancora una volta.

E’ vecchio e lento. Ma gli è rimasto il c.olpo di fortuna. E così Novak Djokovic si è “intrufolato” in semifinale agli Australian Open – scrive il Telegraph – grazie a due ritiri. L’ultimo del povero Musetti che era avanti di due set e lo stava dominando. L’analisi del tramonto di Djokovic del Telegraph è un po’ impietosa, considerato che a un età in cui gli altri si sono già ritirati lui è ancora in una semifinale Slam. “La mortalità sportiva di Djokovic non è mai stata così evidente come mercoledì a Melbourne – scrive il giornale inglese – in quella che è stata una prestazione allarmantemente debole. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Djokovic è vecchio, lento e stanco. È un mortale pure lui, ormai è finito (Telegraph)

Approfondimenti su Djokovic Australian Open

Recentemente, il Telegraph ha riconosciuto Giorgia Meloni come “leader globale del 2025”, un riconoscimento che va oltre le questioni di politica commerciale, come i dazi sulla pasta.

Negli ultimi tempi, si nota un aumento di allenatori che pubblicamente criticano i propri club, come hanno fatto José Mourinho e Antonio Conte.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Djokovic Started Crying After This Shot

Ultime notizie su Djokovic Australian Open

Musetti-Djokovic, quarti di finale agli Australian Open, diretta 6-4, 6-3, 1-3: Lorenzo si ritira. Nole: «Meritava lui»Djokovic sfiderà il vincitore di Sinner-Shelton in semifinale: Musetti, in vantaggio di due set, nell'avvio del terzo accusa un dolore alla coscia destra ed è costretto al ritiro ... corriere.it

Nole cuore d'oro Il super campione vegano Novak Djokovic vince anche il secondo turno agli Australian Open. Subito dopo aver vinto, ha parlato del suo amico albero, un albero a cui è molto affezionato e che ama abbracciare. "È il mio più vecchio amico q - facebook.com facebook