Divieto trasferte ai tifosi del Napoli scattano i ricorsi alla decisione di Piantedosi Si arrabbia anche Forza Italia

Il Viminale ha deciso di vietare le trasferte ai tifosi del Napoli dopo gli scontri di domenica sulla A1 con i supporter laziali. La misura ha scatenato la rabbia di molti, e ora arrivano anche i ricorsi alla decisione di Piantedosi. Forza Italia si unisce al coro di chi chiede di rivedere la disposizione.

Stop alle trasferte per i tifosi del Napoli decisa dal Viminale dopo gli scontri di domenica sulla A1 coi supporter laziali. Napoli e Lazio, vietate le trasferte ai tifosi fino alla fine della stagione Le autorità hanno vietato ai tifosi di Napoli e Lazio di partire per le trasferte fino alla fine della stagione.

