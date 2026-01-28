Divieto di sosta sul ponte necessario per la sicurezza

Da qualche giorno, il divieto di sosta sul ponte di via Marconi a Mercato Saraceno sta creando tensioni tra i residenti e gli automobilisti. La decisione, presa dall’amministrazione comunale, mira a migliorare la sicurezza e la vivibilità dell’area, ma molti si lamentano delle conseguenze pratiche. La sindaca Monica Rossi spiega che si tratta di una scelta necessaria, fatta per proteggere pedoni, persone con disabilità e tutti coloro che attraversano il ponte. I critici chiedono soluzioni alternative, mentre l’amministrazione insiste sull’importanza di rispettare

Il divieto di sosta nel centro storico sul ponte di via Marconi a Mercato Saraceno, che sta suscitando malumori e critiche, per la sindaca Monica Rossi rappresenta invece una scelta dettata da "esigenze di sicurezza e di qualità dello spazio pubblico, non contro qualcuno, ma a favore di tutti, specie riguardo la sicurezza e il rispetto delle regole, che devono prevalere sulle abitudini consolidate, soprattutto quando sono coinvolti pedoni, persone con disabilità e la vivibilità degli spazi urbani". Prima del divieto di sosta sul ponte, è stato infatti realizzato un nuovo parcheggio da 40 posti auto, in sostituzione dei 17 stalli presenti sul ponte e dei 6 posteggi impropri sui marciapiedi all'inizio di via Marconi.

