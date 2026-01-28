Dividere chi accusa da chi giudica è una forma di rispetto per i cittadini

La discussione sulla separazione delle carriere e il superamento delle correnti torna a dividere gli addetti ai lavori. Da una parte ci sono i giudici che chiedono maggiore trasparenza e autonomia, dall’altra chi teme che queste riforme possano indebolire l’unità della magistratura. Nel frattempo, i magistrati onorari, che svolgono il 50% del lavoro, continuano a pagare il prezzo delle lotte interne tra fazioni. La questione resta aperta e ancora tutta da risolvere.

La separazione delle carriere e il superamento delle correnti sono strumenti di trasparenza. Finora, le lotte tra fazioni delle toghe avevano condannato al precariato i magistrati onorari, sui quali pesa il 50% del lavoro. Ho scelto di votare Sì alla riforma costituzionale della giustizia non per spirito di contrapposizione, ma per coerenza istituzionale. Chi, come me, ha attraversato più stagioni del processo - prima da avvocato, oggi da magistrato onorario che esercita le funzioni dell’accusa - avverte con particolare nettezza quando un sistema inizia a richiedere una correzione strutturale, non più rinviabile. 🔗 Leggi su Laverita.info

