displasia broncopolmonare ricerca aoup per curarla

Un nuovo studio italiano apre la strada a possibili trattamenti per la displasia broncopolmonare, una delle patologie più gravi che colpiscono i neonati prematuri. Ricercatori di Pisa e Firenze hanno scoperto un meccanismo di protezione naturale dei polmoni nei neonati a rischio, pubblicando i risultati sul British Journal of Pharmacology. La scoperta potrebbe portare a nuove terapie per questa condizione che ancora causa molte complicazioni nei piccoli nati troppo presto.

Uno studio pubblicato sul British Journal of Pharmacology condotto da ricercatori italiani guidati da Luca Filippi (nella foto) di Pediatria generale e specialistica Unipi nonché direttore dell’Unità operativa di Neonatologia dell’Aoup e da Alessandro Pini, associato di Istologia ed embriologia umana dell’Università di Firenze, ha individuato un nuovo meccanismo di protezione dei polmoni nei neonati prematuri esposti al rischio di sviluppare la broncodisplasia polmonare, la più grave patologia respiratoria cronica dei neonati nati molto pretermine. Una malattia che colpisce soprattutto neonati sottoposti a prolungata ventilazione meccanica con elevate concentrazioni di ossigeno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

